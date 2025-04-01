MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un babası hayatını kaybetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul'un kalp yetmezliği tedavisi gören babası Abdulkadir Yurdakul vefat etti. Yurdakul'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul'un babası Abdulkadir Yurdakul, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. Yurdakul'un bir süredir Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Abdulkadir Yurdakul'un vefatına ilişkin MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "MHP Genel Başkan Yardımcımız, 25. ve 26. Dönem Antalya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Selim Yurdakul'un babası Abdulkadir Yurdakul, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."