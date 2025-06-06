MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bayram sonunda Meclis'e görev düşüyor

Bayramı başkentte karşılayan Devlet Bahçeli, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk ziyaretini Beştepe’de bulunan Alparslan Türkeş’in anıt mezarına gerçekleştirdi.

Kabir başında dua eden Bahçeli, ardından Türkeş’in mezarına karanfil bıraktı.

Bahçeli, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



* Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesindedir. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz.



* Bütün siyasi partilerimiz, böyle bir süreci kucaklamalı, Toplumsal gerginliğe gerek duyulmamalıdır. Gençlik üzerinde oyuna son verilmeli. Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır.

* Darbe yasaları yok edilmelidir. Milli iradeye dayalı bir kurucu anayasa anlayışı çerçevesinde yeni bir anayasa ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. Siyasi partiler kanunu gözden geçirilmelidir. Seçim sistemi gözden geçirilmelidir. TBMM'nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğün güncellemek gerekir.

"Bütün partiler Türkiye için Türkiye partisi olmalıdır"

* Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır. Başka ülkelerin tesiri altında kalarak kutuplaşmaya ortaya koyacak yanlışlardan kurtarılması lazımdır. Bütün partiler Türkiye için Türkiye partisi olmalıdır.

*(Yeni anayasa) Bayram sonrası TBMM'nin önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlamasını arzuluyoruz.