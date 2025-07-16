MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü

DEM Parti’nin TBMM’de yürüttüğü temaslar kapsamında, İmralı Heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Heyet, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluştu.

Görüşme, TBMM Grup Odası’nda gerçekleşti. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

Geçtiğimiz günlerde DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, heyetin 17 Temmuz Perşembe günü saat 13.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir görüşme yapacağı duyurulmuştu.

Terör örgütü PKK’nın silahları bırakmasının ardından Devlet Bahçeli ile Pervin Buldan arasında bir telefon görüşmesi de gerçekleşmişti.

Bu görüşmede Bahçeli, "Emeğiniz ve katkılarınız büyük, teşekkür ederim. Hayırlı olsun demek istedim" ifadelerini kullanmış, ayrıca "Yakın bir zamanda yüz yüze görüşme yapacağız, detayları o zaman konuşuruz" demişti.