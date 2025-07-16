MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü
Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından, DEM Parti'nin Meclis’teki temasları kapsamında oluşturduğu İmralı Heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. TBMM’deki görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyeti Bahçeli kapıda karşıladı. Daha önce telefonda görüşen Bahçeli ile Buldan, bu kez yüz yüze temas gerçekleştirdi.
DEM Parti’nin TBMM’de yürüttüğü temaslar kapsamında, İmralı Heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Heyet, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluştu.
Görüşme, TBMM Grup Odası’nda gerçekleşti. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.
Geçtiğimiz günlerde DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, heyetin 17 Temmuz Perşembe günü saat 13.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir görüşme yapacağı duyurulmuştu.
Terör örgütü PKK’nın silahları bırakmasının ardından Devlet Bahçeli ile Pervin Buldan arasında bir telefon görüşmesi de gerçekleşmişti.
Bu görüşmede Bahçeli, "Emeğiniz ve katkılarınız büyük, teşekkür ederim. Hayırlı olsun demek istedim" ifadelerini kullanmış, ayrıca "Yakın bir zamanda yüz yüze görüşme yapacağız, detayları o zaman konuşuruz" demişti.