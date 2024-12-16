MHP Genel Başkanı Bahçeli: Fırat'ın doğusunun da temizlenmesi sorumluluktur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

*Baskıcı ve totaliter Esed rejiminin, zulüm ve zilletle iç içe geçen karanlık devri kapanmış, Baas ilkelliği geniş bir ittifakla tasfiye edilmiştir.

*Suriye’de yeşeren birlik ve dirlik iradesinin bölgesel barış ve istikrarın destekleyici unsurlarından birisi olarak sivrilmesi hiç kuşku yok ki samimi beklentimizdir.

*Terör örgütlerinin Suriye'den sökülüp atılmasından başka seçenek kalmamıştır. PKK/YPG'nin Suriye'de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir.

*Parçalanmış Suriye'ye yatırım yapan küresel ve bölgesel aktörlerin kukla olarak sahaya sürdüğü terör örgütlerine hayat hakkı yoktur.

*Türkiye ve Suriye'de hayat mücadelesi veren Kürt kardeşlerimizin bölücü terör örgütüyle anılması diye bir şey yoktur, Kürt kardeşlerimizle kaderimiz bir.

*Siyonist barbarlığın Suriye topraklarında yayılma politikası kabul edilemez bir istila girişimidir.