MHP Genel Başkanı Bahçeli: KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs'ın Türk milletinin can damarı olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Seçim sonucu açıklanmış olsa dahi parlamento acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceği ilan edilmeli Türkiye'ye katılım kararı alınmalıdır.

* Meselenin demokratik haklarla alakası yoktur. Mesele vatan, güvenlik, beka, onur ve şeref meselesidir. Federasyona dümen kırmak demek milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur.

"Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz"

* Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs Türk milletinin can damarıdır. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır.

* KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir.

* Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz. Biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz."