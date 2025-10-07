MHP Genel Başkanı Bahçeli: SDG'ye yeni çağrı yapılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, Meclis’in devletin kurucu temeli ve demokrasinin ana unsuru olduğunu vurgulayarak, “TBMM, Türk milletinin ta kendisidir. Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Yeni yasama yılının açılış oturumuna sudan bahaneleri ileri sürerek katılmayan, Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlüğün yanında aziz milletimizin iradesine saygısızlıkta üst faza geçen CHP yine baltayı taşa vurmuştur.

* Sesimizi değil yalnızca sözümüzü yükseltmeliyiz, yapmak varken yıkmanın ne manası vardır.

BM 80. Genel Kurulu'nda dünya Türkiye’yi konuşmuşken Özgür Bey ve CHP yönetimi freni boşa almış, şarampole yuvarlanmıştır.

* (Belediyelere soruşturma) Adil yargılama sürecinin derhal başlaması samimi dileğimizdir.

* Vakit, Gazze için kıyam vaktidir. Vakit, vicdan ve merhamet vaktidir.

"Silahların tamamı yakılmalı"

* Suriye'deni kuzey doğusunda tesir alanı kuran PYD ve SDG henüz silah bırakmamış ve İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır.

* Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı, PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsıyor.

* Beklentim şudur. " PKK'nın kurucu önderliği SDG'ye, YPG'ye direkt aynı mahiyette bir çağrıda bulunarak Şam yönetimi ile imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir.