MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye süreci yıl sonuna kadar tamamlanacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. TV100’e konuşan Bahçeli, Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarına tüm siyasi partilerin destek vermesinin önemini vurguladı.
MHP lideri Bahçeli, Meclis’teki komisyonun önemine vurgu yaparak, PKK’nın silah yakma kararını “geri dönüşsüz” adım olarak değerlendirdi.
PKK’nın silah bırakma sürecine değinen Bahçeli, örgütün Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına uygun hareket etmesinin olumlu gelişmelere kapı araladığını belirtti. Silahların gömülmek yerine yakılmasının daha güçlü bir mesaj taşıdığını ifade eden Bahçeli, “Silah gömülürse tekrar çıkarılabilir; yakmak ise ‘bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz’ demektir” dedi.
Bahçeli, Kürt kökenli vatandaşların süreci sahiplendiğini belirterek, “Yakın döneme dair umut verici gelişmeleri görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.