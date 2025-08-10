MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye süreci yıl sonuna kadar tamamlanacak

MHP lideri Bahçeli, Meclis’teki komisyonun önemine vurgu yaparak, PKK’nın silah yakma kararını “geri dönüşsüz” adım olarak değerlendirdi.

PKK’nın silah bırakma sürecine değinen Bahçeli, örgütün Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına uygun hareket etmesinin olumlu gelişmelere kapı araladığını belirtti. Silahların gömülmek yerine yakılmasının daha güçlü bir mesaj taşıdığını ifade eden Bahçeli, “Silah gömülürse tekrar çıkarılabilir; yakmak ise ‘bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz’ demektir” dedi.

Bahçeli, Kürt kökenli vatandaşların süreci sahiplendiğini belirterek, “Yakın döneme dair umut verici gelişmeleri görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.