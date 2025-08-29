MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 30 Ağustos mesajı: Terörsüz Türkiye’ye ulaşacağız
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 103 yıl önce büyük bir zafer kazandığını hatırlatarak, aynı iradeyle terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşılacağını vurguladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Türk milletinin tarihi zaferini hatırlattı.
Bahçeli mesajında, “103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de Allah’ın izniyle ‘terörsüz Türkiye’ye ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.