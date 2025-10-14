MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Askeri hastaneler yeniden açılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü koruma hedefiyle yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplumsal uzlaşı vurgusu yapan Bahçeli, “Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda sürüp giden dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef ahlakidir, insan merkezlidir. Siyasi ve manevi imkanlarla kireçlenmiş kronik gerilimleri bertaraf etmek mümkündür” dedi.

Bahçeli, “Türk-Kürt ayrışmasını tetikleyen iç ve dış düşman cephesidir. Alevi-Sünni kutuplaşmasını ise Türk ve İslam muhalifleri körüklüyor” ifadelerini kullandı.

“Cami ne kadar bizimse, cemevi de bizimdir”

Toplumdaki yapay ayrışmaların sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Hem Aleviyiz hem Sünni, hepsinden evveli Müslüman Türk milletiyiz. Cami ne kadar bizimse, cemevi de bizimdir” dedi.

Bahçeli, cemevlerinin ibadethane olarak tescili konusuna da değinerek şu çağrıyı yaptı:

“Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır.”

“Türkiye barış diplomasisinin merkezinde”

Bahçeli, Mısır’daki Gazze Barış Zirvesine ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye, adil ve akılcı arabulucu rolüyle bölgesel diplomasinin kemer taşı haline gelmiştir. Bundan gurur duyuyoruz” dedi.

“CHP eksen kayması yaşıyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de eleştiren Bahçeli, “CHP’de eksen kaymış, erdem kaybolmuştur. Türkiye’yi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. CHP yanlış rotadadır” diye konuştu.

“Askeri hastaneler yeniden açılmalı”

Bahçeli, askeri hastanelerin kapatılmasını da “hata” olarak nitelendirerek, “MHP olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır” ifadelerini kullandı.