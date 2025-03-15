MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Genel Başkan Yardımcısı Yönter açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat’ta kalp kapakçığı operasyonu geçirdi.

Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada spekülasyonlar yapılırken, MHP’den gelen açıklamalar Bahçeli’nin sağlık durumunun yerinde olduğu yolundaydı…

Bahçeli'nin sağlık durumu son olarak İstanbul Pendik'te partisinin kurduğu ramazan çadırını ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e soruldu.

İftar programının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yönter, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

* Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok.