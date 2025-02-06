MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama geldi

Bu hafta TBMM’de grup toplantısı yapmayınca gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çevrildi.

Bahçeli sağlık sorunları nedeniyle mi grup toplantısını iptal etmişti? Siyaset kulislerinde dolaşan bu iddia MHP’den gelen resmi açıklamayla açıklığa kavuştu.

'Öksürüğü geçmeyince...'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin rutin bir sağlık kontrolü için hastaneye gittiğini, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, öksürüğünün geçmemesi üzerine doktorların ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Yalçın "Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir" ifadesini kullandı.

'Bahçeli mesaisine dönecek'

MHP lideri Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’den de bir açıklama geldi.

Çeliker, Bahçeli’nin planlanan bazı tetkikler için ve check-up yatırmak üzere hastaneye gittiğini söyledi.

Murat Çeliker, Bahçeli’nin tıbbi değerlendirmenin ardından mesaisine devam edeceği bilgisini kamuoyuyla paylaşı.