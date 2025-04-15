MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Roblox talebi: Gündemimize alalım

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kızıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye’de erişime kapalı olan dijital oyun platformu Roblox’un yeniden açılması talebi de gündeme geldi.

Ziyarete ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan Dora, kızının, 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası’ndaki başarısının ardından Bahçeli’ye hem tebrik ziyareti gerçekleştirdiğini hem de Roblox platformunun yeniden erişime açılması yönündeki talebini ilettiğini belirtti. Dora, Bahçeli’nin konuya ilgi gösterdiğini ve “Bu konuyu gündemimize alalım o halde” ifadelerini kullandığını aktardı.

Roblox, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de alınan bir kararla erişime kapatılmıştı. Platformun kapalı olması, özellikle genç kullanıcılar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.