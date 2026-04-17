MHP Genel Merkezi 3 ilçe teşkilatını feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Muğla, Bilecik ve Çanakkale İl Teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın; Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan, Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya ve Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu'nun atandığını duyurdu.

Mutluhan Yıldız
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Muğla, Bilecik ve Çanakkale İl Teşkilatlarına ilişkin alınan yeni kararı duyurdu. Yalçın’ın açıklamasına göre, parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında MHP Muğla İl Teşkilatı, MHP Bilecik İl Teşkilatı ve MHP Çanakkalale İl Teşkilatı feshedildi.

Açıklamada ayrıca, aynı maddelerin verdiği yetki doğrultusunda, MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan’ın, Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya'nın ve Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu'nun atandığı duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 6 Nisan'da MHP İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatının genel merkez kararı ile feshedildiğini duyurmuş dün de Kütahya İl Başkanlığı yönetiminin görevden alındığını belirtmişti.

