MHP Genel Merkezi 3 ilçe teşkilatını feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Muğla, Bilecik ve Çanakkale İl Teşkilatlarına ilişkin alınan yeni kararı duyurdu. Yalçın’ın açıklamasına göre, parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında MHP Muğla İl Teşkilatı, MHP Bilecik İl Teşkilatı ve MHP Çanakkalale İl Teşkilatı feshedildi.

Açıklamada ayrıca, aynı maddelerin verdiği yetki doğrultusunda, MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan’ın, Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya'nın ve Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu'nun atandığı duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.



Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 17, 2026

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 6 Nisan'da MHP İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatının genel merkez kararı ile feshedildiğini duyurmuş dün de Kütahya İl Başkanlığı yönetiminin görevden alındığını belirtmişti.