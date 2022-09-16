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MHP il başkanlığı binasında yangın

MHP Hakkari İl Başkanlığında çıkan yangın söndürüldü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir binadaki MHP İl Başkanlığı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlar ise yükselen dumanı cep telefonu ile görüntüledi.