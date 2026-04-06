MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MHP'de sabah saatlerinde İstanbul'da il teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı feshedildi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yeni atanan ismi duyurdu. Volkan Yılmaz yeni il başkanı olurkan şimdi sıkça "Volkan Yılmaz kimdir" sorusu geliyor.

Volkan Yılmaz kimdir?

Volkan Yılmaz; 17.01.1972 yılında İstanbul Silivri’nin Kâmiloba Mahallesi’nde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece’de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde tamamlamıştır.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası’nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi’nin mütevelli heyetindedir.

Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.

25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.