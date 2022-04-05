MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, disipline sevk edildi

ANKARA (DÜNYA) MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un, parti politikalarına aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, “MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, basına yaptığı parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.“ dedi.

Ersoy, Kayseri’de katıldığı televizyon programında enflasyon rakamları ve ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamada zamların vatandaşın belini büktüğünü belirterek, “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum.” dedi.