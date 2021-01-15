MHP lideri Bahçeli, COVID-19 aşısı yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, COVID-19 aşısı yaptırdı Bahçeli, "İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." açıklaması yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, COVID-19 aşısı yaptırdı.
Parti genel merkezindeki makamında bu sabah CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de COVID-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."