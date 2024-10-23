MHP Lideri Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun attığı idam ipini istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, TBMM Grup Toplantısı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerine tepki olarak fırlattığı idam ipini İYİ Parti Grubu'ndan istedi. Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, Bahçeli'nin idam ipini Meclis’teki odasına asacağını belirtti.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan hakkında yaptığı çağrıya idam ipi atarak tepki gösterdi.

Bahçeli'nin geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "Ben asamadım, sen as" diyerek attığı idam ipini hatırlatan Dervişoğlu, "Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" diyerek kürsüden idam ipi fırlattı.

Dervişoğlu, hükümeti "gayrımeşru" olarak nitelendirerek, Türkiye’nin çıkarlarını savunmak adına Bahçeli'ye karşı durduğunu belirtti. Özellikle Bahçeli'nin Öcalan konusundaki açıklamalarına sert bir karşılık veren Dervişoğlu, "Bizim cesetlerimizi çiğnemeden o canibaşı bu Meclis’e giremez" dedi.

Dervişoğlu, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de sert eleştiriler yöneltti ve Özel’in bölücübaşı Öcalan'a yönelik tutumunu "lanet okunacak bir iktidar hırsı" olarak nitelendirdi.