MHP lideri Bahçeli: Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hiç kuşkusuz, tereddütsüz diyebilirim ki Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. 10 Kasım'daki Kocaeli Müftülüğü kararı ile Atatürk'ü anma programında Mevlit okutulmasını takdir ile karşılıyor hem valimizi hem müftümüzü gönülden tebrik ediyorum. Atatürk olmasa hangi bayraklar dalgalanır ve ezan yerine kulaklarımız neyi duyardı. Ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum.

Odunluktan kurtulamamış anlayışlarla işimiz olmaz

Sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan sabırlı sağduyulu mizaç bulunmadan büyük keşifler gerçekleşemez, gönüllere girilemez. Amacımız gönül kazanmaktır. Amacımız milletimizin takdir ve tercihine mazhar olabilmektir. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Bizim ne odunlarla ne de odunluktan kurtulamamış anlayışlarla işimiz olacaktır.

Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur

Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur ittifakının kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir. Cumhur İttifakı Türk milletinin parlak geleceğidir.

Dün itibariyle hayırlı günler komşum ziyaretleri ile sohbet toplantılarını 81 il 710 ilçemizde gerçekleştirdik. Yeni yüzyılı Türkiye'nin ve Türk milletinin yüzyılı yapacağız. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir.

İsrail'in oyunlarını görmediğimiz zannedilmesin

Türkiye'nin stratejik ortaklığı kimi çevreleri rahatsız etmektedir. Kazanımlara pusu kuran, tuzak hazırlayan hangi mihrak devlet olursa olsun hasımdır. İsrail'in oyunlarını görmediğimiz zannedilmesin. Gelecek devrin Türk devri olacağından kuşkumuz yoktur. Savaş ve soykırım suçu işleyen Siyonist vandallık dünyada protesto edilmektedir.

Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek

Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek ve yüreklerimizde dikilen fideler yakında meyvesini verecektir. Terörsüz Türkiye "terörsüz bölge" demektir. Bizim Babil nasihatçilerine ihtiyacımız yoktur. Terörsüz Türkiye sürecine karşı gelenler itiraf etsin, terör bitsin mi bitmesin mi?

Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Bizim hedefimiz Türkiye'nin zirveye tutunmasıdır. Bizim meselemiz vatandır, millettir, devlettir, al bayrak altında 86 milyonun birlik olmasıdır.