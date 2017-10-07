MHP Lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması

07 Ekim 2017

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Bahçeli, İdlib'deki operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:



''Rusya havadan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) da içeriden mücadelelerini sürdürmektedir. Türkiye de kendi güvenliği ve orada yaşayan insanlarımızın güvenliği açısından her türlü tedbiri almış olayları yakından takip etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla perşembe günü yapılan görüşme sırasında bizimle de paylaşmış bulunduğu unsurlar olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı kararlı bir davranış içerisinde bulunuyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. MHP olarak bu tutarlı politikalar devam ettiği sürece terörle mücadelede yılgınlığa düşmemek kaydıyla MHP Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır.''