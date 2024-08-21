MHP lideri Bahçeli'den sert mesajlar: DEM Partili vekillerin maaşları kesilsin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. MHP lideri, DEM Parti milletvekillerinin maaşlarının terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasını istedi. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin de yeniden yapılandırılması veya kapatılmasını talep etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan şöyle:
-Dağda kovalanıp başı ezilen, sınır ötesinde kaçacak ve sığınacak in bulmakta zorluk çeken hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır. “Bu devlet yıkılmalıdır” diyen bir soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir."
- 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilerek, terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır.
- Teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyaları karara bağlanarak, bu haşaratlar acilen mahkemeye çıkarılmalıdır."
- Yeni anayasa sürecinde Anayasa Mahkemesi statüsü, üye yapısı, yargılama usulleri radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılmalı ya da bu mahkeme kapatılmalıdır.
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