MHP lideri Bahçeli'den sert mesajlar: DEM Partili vekillerin maaşları kesilsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan şöyle:

-Dağda kovalanıp başı ezilen, sınır ötesinde kaçacak ve sığınacak in bulmakta zorluk çeken hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır. “Bu devlet yıkılmalıdır” diyen bir soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir."

- 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilerek, terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır.

- Teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyaları karara bağlanarak, bu haşaratlar acilen mahkemeye çıkarılmalıdır."

- Yeni anayasa sürecinde Anayasa Mahkemesi statüsü, üye yapısı, yargılama usulleri radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılmalı ya da bu mahkeme kapatılmalıdır.

Ayrıntılar gelecek...