MHP lideri Devlet Bahçeli Ahmet Türk ile görüşecek mi? Bahçeli'den son dakika açıklaması

Geçen günlerde yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği belirtiliyordu.

Pervin Buldan ile TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret eden Ahmet Türk, Devlet Bahçeli ile bir görüşme planlanmadığını duyurdu.

Görüşmeye ilişkin son durum Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla netleşti.

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüşeceği" haberlerinin sorulması üzerine Bahçeli, Türk'ün önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Meclis'te gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz" dedi.

Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti: "Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında “İmralı ile DEM grubu görüşmesi gecikmemeli" ifadesini kullandı.