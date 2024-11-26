MHP lideri Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM grubu arasında temas gecikmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, tüm dünyadaki askeri gerginliğin arttığını belirterek "Türkiye hazır olmalıdır" ifadelerini kullandı. MHP lideri, 'Türkiye'nin çevresinin yeni nesil savaşlarla kuşatıldığını, alınacak kararların bölgesel akışı değiştireceğini' ifade etti.

DEM Parti'ye çağrı

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Kürt kardeşlerimizi sömüren, çocuklarını zorla dağa götüren mislini ödemeye mahkumdur. Kürdü Türk'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır. Ele ele verip gönüllerimizi birbiriyle yoğurarak terörü gündemimizden çıkarmalıyız. İmralı ve DEM Parti grubu arasındaki temasın derhal yapılmasını bekliyoruz.

Medya patronlarına seslendi

* MHP’ye saldırı ortamı açan, teşvik eden medya organlarını ve özellikle medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri geldiğinde de bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi muhataplarına duyurmak istiyorum.

'Türkiye hazır olmalı'

* Kırılgan bir devletin zorlu sınamalarda kazasız belasız çıkması kolay değildir. Türkiyemiz sistem sorununu restorasyon hamleleri ile çözmüş cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle taçlandırmıştır. Moral üstünlüğünü de takviye etmiştir.

* Nükleer savaş sistemin çöküş alarmıdır. Durum ciddi ve kritiktir. Füzelerin ateşlendiği, nükleer başlıklı füzelerin bekletildiği karanlık görüş açımıza perde çekmiştir. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma sahneleri göze çarpmakta. Uluslararası sistem iflas bayrağını çekmiştir. Dünya ölümcül meydan okumaların sahnesine, kanlı vuruşmaların sahasına dönüşmüştür. Askeri basınçtaki yükseliş patlama seviyesine ulaşmıştır. Şiddetin pek çok varyantı tedavüle çıkmıştır. Türkiye hazır olmalıdır.

* Genişleyen çatışma sarmalı dünyayı kasıp kavurmaktadır. 3 yıl içinde dünya genelinde etkilenen coğrafi alanlar yüzde 2.8'den yüzde 4.6'ya çıkmıştır. Hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 29 yükseliş kaydetti. 27 ülkede risk düzeyi yoğunlaşmıştır. Afrika'nın yüzde 10'u çatışma bölgesidir.

'Barışı sağlamak stratejik önceliğimiz'

* Ukrayna alanlarındaki çatışmanın büyüklüğü yüzde 8.6'dan yüzde 70.5'e, Rusya'nın çatışma alanları da 10 katına tırmanmıştır. Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı nükleer caydırıcılık doktrinini, Biden'ın Ukrayna'ya verdiği füze kullanım izninden sonra onayladığı açıktır. Dünyanın tamamı korku tünelindedir. Putin'in söylemi 3. dünya savaşı ihtimalini gün ışına taşımıştır. Geçen yüzyılda yaşanan 2 dünya savaşlarının en ağır sonuçları ile yüzleşen Türk milletidir. Barışı sağlamak, müzakere arayışında olmak stratejik önceliğimiz olmalıdır.

* Cumhurbaşkanımızın Putin ile telefon görüşmesi Türkiye'nin ahlaki duruşunun yanında barışsever millet olduğumuzu belgelemiştir. Birilerinin dolduruşuna gelerek maceraya atılmak milli güvenliğimizi riske atacaktır. Kimseden korkumuz yoktur ancak barışı canlı tutmak varken savaş diline müracaat etmek, fason kahramanlık taslamak devlet aklı ile, tarih şuuru ile bağdaşmaz.

'Türkiye'nin kararları bölgesel akışı değiştirecek'

* Biden'ın aldığı ve alacağı her karar sakattır. Türkiye'nin çevresi yeni nesil savaşlarla kuşatılmaktadır. Herkesin gözü üzerimizdedir. Alacağımız kararlar bölgesel akışı değiştirecektir. Bize bir şey olmaz kolaycılığıyla oyalanacak ne vaktimiz ne hakkımız vardır. Cansa ihtiyaç olan canımızı da seve seve bu uğurda feda ederiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Davamızdan sapmaycağız.