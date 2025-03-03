MHP lideri Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'a telefon açtı mı? DEM Parti açıkladı

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısıyla sonuçlanan süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a telefon açtığı öne sürülmüştü.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısındaki gündeme yönelik açıklamalar yaptı.

Soru üzerine Doğan, Bahçeli’nin Demirtaş’a telefon açtığı yolundaki iddiaları teyit etti. DEM Parti Sözcüsü, "Partiler arası diyalog, liderler arası diyalog bizim bugüne kadar savunduğumuz şeyler. Teyit ediyorum görüşmeleri” dedi.

Ayşegül Doğan, Bahçeli ile hem Ahmet Türk hem de Selahattin Demirtaş arasında geçen telefon görüşmesini doğruladı.