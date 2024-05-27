MHP lideri Devlet Bahçeli: Senaryoyla üstümüze geliniyor; ülkücü katilleriyle hesaplaşacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaretinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Ülkücü şehitlerimiz ölmedi, onlar diridir. Biz şehitlerimizle birlikte nefes alıyor, hedeflerimizi onlarla birlikte çiziyoruz" diyen MHP lideri, 'bu kişilere mahçup olmak istemediklerini, yalan ve iftiralara göğüs gerdiklerini, 'ülkücü görünen ve ülkücülükten geçininlerin kirli oyunlarını bozduklarını' dile getirdi.

Bahçeli, "Dünün ülkücü katilleri sözde ülkücü savunması yapıyor. Bir senaryo ile üstümüze geliniyor. Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız.Elinde ve vicdanında kan bulunanlarla kesinle hesaplaşacağız" diye konuştu.

'Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak maksadıyla...'

MHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halk TV, Now ve Sözcü olmak üzere, itibar cellatlarına soyunan, kimler varsa mahkemede dinlenmelerini, bilgi ve belgelerini mahkemeye sunmalarını istiyoruz. Bu konuda başvuruyu en kısa sürede yapacağız. Hesaplaşacağız, kesinlikle helalleşmeyeceğiz. Komünist taktiklerin davamız etrafında hesap mayınları yakında faillerini patlatacaktır. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz. Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak maksadıyla bir senaryoyla üzerimize gelenlerin yumuşak karnımızı yoklayanların dış bağlantılı ajanlarla taşeronluk yapanları karşılayıp paramparça etmek nimet borcumuzdur."

MHP haberlere tepkili

MHP yöneticileri, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a kaçırılmasında Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a tahsisli aracın kullandığında dair haberlere tepki göstermişti.