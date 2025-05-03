MHP lideri Devlet Bahçeli'den '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Merhum Alparslan Türkeş'in de arasında bulunduğu 23 Türk milliyetçisinin, gayri milli akım ve aklın senaryolarına tarih, kültür ve milli değerlerin imkan ve ilhamıyla karşı çıktıklarını anlatan Bahçeli, bu ahlaki duruşun doğal ve doğru sonucu olarak baskı, dayatma ve tahakküm sarmalını reddettiklerini kaydetti.

"Türk milliyetçilerine yapılan işkenceler..."

Bahçeli, bu kişilerin sivil nitelikli, demokratik menşeli ve hürriyet temelli çağrılarıyla milliyetçiliğin halkla buluşmasında mühim rol oynadığını belirtti ve açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yarım metrekarelik tabutluklarda Türk milliyetçilerine yapılan işkenceler, onların Türk vatanına bağlılıklarını, Türk milletine sevdalarını azaltamamış, bilakis daha da kamçılamış, daha da yüreklendirip güçlendirmiştir.

1940'lı yılların kamplaşmış toplum, taşlaşmış yönetim yapısında aklı, hakkı, irfanı ve ideali temsil eden milliyetçiliğin soylu isimleri, sonraki nesiller için elbette hedef, heyecan ve hürmet kaynağı olmuşlardır. Maksat ve muratları oldukça marazi, bir o kadar da mahsurlu olan kimi siyasi ve ideolojik çevrenin milliyetçiliği ırkçılıkla aynı kategoriye sokmaya, tek tipleştirici, daraltıcı ve boğucu bir yapıda göstermeye devam ettikleri gözlemlenmektedir."

"Milliyetçilik, kardeşlik projesidir"

Bahçeli, milliyetçiliğin milletin yegane güvencesi olduğunun da altını çizdi:

"Faşizmle milliyetçiliği, ırkla milleti bir ve aynı görmek, bu puslu alanda Türk milliyetçiliğini karalamak ve kötülemek niyetiyle fırsat kollamak, en hafif tabirle cahillik ve milletin ruh köküne yabancılaşmaktır.

Milliyetçiliğin birleştirici, bütünleştirici ve tamamlayıcı vasfını itiraf edemeyenler, dinamik ve gelişmeye açık yönünü kabullenemeyenler, milli varlık, milli kimlik, milli değer hükümlerinden aşırı rahatsızlık duyan kozmopolit zihniyetli küreselleşme havarileridir.

Milliyetçilik, geleceğin rehberi, içinde bulunduğumuz çağın eskimeyecek vizyonu, milletin yegane güvencesi, ekonomik gelişmenin motoru, demokrasi ve özgürlüklerin teşvikçisi ve tedarik mihveridir.

Milliyetçilik, millete mensubiyet ve sevdanın düşünce kalıbına dökülen muazzez mecmuu olmasının yanında çağdaş, modern ve insana ait olan değerleri önceliğine alan, önemli addeden, bunları sonsuzluğun ufuk çizgisiyle buluşturmayı amaç edinen birlikte yaşama ve kardeşlik projesidir."

"Türkiye'nin her alanda milliyetçiliğe ihtiyacı var"

Türkiye'nin her alanda milliyetçiliğe ve milli yönelişe ihtiyacı olduğunu ifade eden Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ayırma, dağıtma, bölme, dışlama, yabancılaştırma milliyetçiliğin lügatinde olmayan anomiler, milliyetçiliğin diline aykırı anormallikler olarak değerlendirilmeli ve böyle anlaşılmalıdır.

Türk milliyetçiliği, onurlu ve bağımsız yaşamanın, milli kimliğe sahip çıkarak istiklal ve istikbalimize aracısız ve bağlantısız tam egemen olma düşüncesinin fonksiyonel hale gelmiş bir ifadesidir. Milliyetçiliği sloganlarda arayıp basit şablon ve klişelere hapsedenlerin ucuz ve uçuk söylemlerine, izinli, icazetli, istismarcı ve inkarcı hamasi ezberlerine ne aldanacak ne de itibar edecek vardır."

Alparslan Türkeş'i andı

Bahçeli, fikri yaşatan, fikir namusunu canlı tutan ahlaki sorumluluk duygusunun aynı zamanda vakar ve vefa erdemi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu erdemden muaf olanların 3 Mayıs'ı özüyle idrak ve ifadesi aklın, makuliyetin ve mantığın yok sayılmasıdır yani boşuna bir hevestir. Bu duygu ve düşüncelerle, bir anma, bir hatırlama günü olan 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nde başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 3 Mayıs 1944 olaylarının merhum kahramanlarını, dava ve ülkü şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet hislerime yad ediyorum."