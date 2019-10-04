MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama

04 Ekim 2019

ANKARA - DÜNYA



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin milli meselelere sırtını dönerek PKK’dan medet umar hale gelmesinin skandal ötesi bir sapma halinin tezahürü olduğunu belirterek, “CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır” dedi.

Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle bir süredir rahatsız olan Meclis’in açılması nedeniyle 1 Ekim’de düzenlenen özel oturuma katılamayan MHP Lideri Bahçeli’den ilk açıklama geldi.



Yazılı açıklama yapan ve CHP’ye dönük oldukça sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, CHP ile HDP’nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük bir sorun olarak durduğunu belirterek, “CHP’nin milli meselelere sırtını dönerek PKK’dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır. Türkiye’nin karşısında biriken ve toplanan siyasi odaklar milli güvenliğimize tehdit saçan, milli bekamıza meydan okuyan merhale ve mevkie gelmişlerdir. CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı’nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir” dedi.

“Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır” diyen Bahçeli, “Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır” açıklamasını yaptı.

Bahçeli, CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı’nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması amacıyla bir komisyon kurulduğunu da açıkladı. Komisyonda, Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ile İsmail Faruk Aksu bulunuyor.