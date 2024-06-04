MHP lideri Devlet Bahçeli'den kayyım yorumu: Hukuk sınırlarında devreye girildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis'te partisinin grup toplantısında partililere sesleniyor.

MHP liderinin öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Bir belediye başkanı düşününüz, PKK yapılanmasının üst düzey yönetimi olarak görev alsın... Mehmet'lerimize, koruyucularımıza karşı şehre inen hainleri evde barındırsın. Hakkari Belediye başkanı hamdolsun görevden alınarak gözaltına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı'mız hukuk sınırlarında devreye girmiştir. Bakanımızı ve görev arkadaşlarımızı kutluyorum. Bir PKK'lının seçimlere katılması skandaldır.

- PKK'lı sözde başkanın kirli yakasından nasıl tutulduysa diğer kanun kaçkını sözde başkanların ve vekillerin de yakalarından öyle tutulacaktır. Türkiye muz cumhuriyeti ya da işgal ülkesi değildir. Türk milletinin kudretini göreceklerdir. Türkiye'nin bölünmesini planlayanlar unutmasınlar ki Türk milletinde kahramanlar bitmez. Terörist başkan, vekil istemiyoruz. Kayyum edebiyatı bakanlar PKK'ya nasıl baktıklarını DEM'e nasıl baktıklarını netliğe kavuştursunlar.

'MHP ve Cumhur ittifakı Türkiye'nin güvencesidir'

- MHP ve Cumhur ittifakı Türkiye'nin temel harcı ve güvencesidir. MHP ve ülkücü gençlik böyle bir kavganın tarafı olmayacaktır. Biz terör konusundaki duruşumuz, kırmızı çizgilerimiz çok iyi bilinmektedir. DEM'lenmişlerin bu konularda nerede bulunduklarına göz atması tutarlılık gereğidir. Menfur saldırıların asıl maksadı gözümüzden kaçmamakta. Provokasyon ve saldırı mekaniği hız kazanmakta. Oyun uşakları kurnazdır. Tehlike küresel mahiyetlidir. Karanlık senaryolar artan dozlarda ilerletilmekte.

Sinan Ateş davasına değindi

- Yargıya intikal eden cinayette partimizin ve Ülkü Ocakları'nın suçlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz. Verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle aleme paylaşıyoruz. Dostumuzu da düşmanımızı da tefrik edecek karakter bizde vardır. Hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz. Bugüne kadar sessiz kalışımız ülkücü katillerini unuttuğumuz anlamına asla gelmemelidir.

Ayrıntılar gelecek...