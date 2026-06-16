MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'seçim' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, seçimlerin planlanan tarihte yapılmasının önemine dikkat çekerek, "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Grup toplantısında yaptığı konuşmasının başında bölgesel gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Dozu her geçen artan sert güç savaşlarının ve bugünü puslu ve geleceği sisli günlerden geçiyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinen Bahçeli, ateşkes kararlarına rağmen operasyonların sürdüğünü ifade etti. Filistin halkının uzun yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığını savunan Bahçeli, "1948 yılından beri Filistin halkının özgür yaşama hakkı engellemiş ve 1967 yılından veri işgal derinleşmiştir. Gazze işgal altındadır. Bugün karşımızda bulunan ve bölgenin barış damarlarını sızmış kan makinası Lübnan’a da saldırmıştır. Netanyahu kriz üretim mekanizmasıdır" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Dozu her geçen gün artan sert güç yarışlarının kaynağı asırlar öncesine uzanan çetin hesaplaşmaların bugünü puslu yarını sisli dönemin içinden geçmekteyiz. Gazze'de dökülen mazlum kanı, Lübnan'da ateşkese rağmen yükselen kıyım dumanı, Hürmüz hattında küresel ekonomiyi ve enerji arzını esir alan gerilim ve Güney Kafkasya'da yeniden şekillenen siyasi denge aynı zincirin halkalarıdır.

"Bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır"

BM devletler üstü temsilcilik makamıdır ancak bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır. BM vazifesini yerine getiremiyor, sorguya çekilmelidir. Çocuklar açlıktan ölürken yazılan raporlar kimlerin karnını doyuruyor. Gazze'de koşulsuz ateşkes talebi veto duvarına çarptı. İsrail'in menfaatleri uğrunda hizaya giren kurşun askerlerin akıbeti hezimet ve hüsran olacaktır.

ABD ve İran arasında anlaşma

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmak beraber dikkatle takip ediyoruz. Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Ancak memnuniyetimiz bizi rehavete sürükleyecek değildir. Diplomasi kapısının aralanması tedbir kapısının kapanması anlamına gelmeyecektir. İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemelerden ve olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır.

Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Hürmüz, enerji arzın, küresel ticaretin, deniz güvenliğinin nabzının attığı stratejik bir geçittir. Bu haftaki gerilimi sadece körfezi değil geniş bir coğrafyayı ekonomik ve siyasi türbülans içine sürüklemiştir. Mutabakat kağıt üzerinde kalmamalı.

"Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız"

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Önemli olan seçimin zamanında yapılması. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız." dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "seçimlerin yenilenmesi" için olası tarih olarak 16 Nisan 2028'i işaret etmesine yanıt veren Bahçeli, şunları söyledi:

"Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı bile yoktur. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Şu anda tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşmasıdır. Televizyonlarda izliyoruz, değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinden tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösteriliyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız."