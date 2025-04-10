MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni bir fotoğraf daha geldi
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle istirahatte olan MHP lideri Devlet Bahçeli, mesaisine tekrar başladı. En son, Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümünde görüntü veren Bahçeli'nin yeni bir fotoğrafı daha paylaşıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 aylık ardından geçtiğimiz günlerde mesaisine yeniden başlamıştı.
En son Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret ettiği sırada görüntü veren Bahçeli'den yeni bir fotoğraf geldi.
Samsun İl Başkanı Burhan Mucur paylaştı
MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Mucur, paylaşımında şu açıklamayı yaptı:
"Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, hayır dualarını aldık. Ülkeme hizmete devam, Devlet Bey'le yürür davam, lider tektir adı Devlet Bahçeli’dir. Allah seni başımızdan eksik etmesin, sağlık ve afiyet versin."
📌 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi— Burhan Mucur (@burhanmucurmhp) April 9, 2025
Ülkeme Hizmete Devam
Devlet Bey'le Yürür Davam
Lider Tektir
Adı Devlet Bahçeli’dir…
Allah seni başımızdan eksik etmesin; sağlık ve afiyet versin.
9 Nisan 2025 Çarşamba
🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Burhan Mucur
MHP SAMSUN İL BAŞKANI pic.twitter.com/c5wR0Bwk0u