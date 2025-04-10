MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni bir fotoğraf daha geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 aylık ardından geçtiğimiz günlerde mesaisine yeniden başlamıştı.

En son Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret ettiği sırada görüntü veren Bahçeli'den yeni bir fotoğraf geldi.

Samsun İl Başkanı Burhan Mucur paylaştı

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Mucur, paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

"Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, hayır dualarını aldık. Ülkeme hizmete devam, Devlet Bey'le yürür davam, lider tektir adı Devlet Bahçeli’dir. Allah seni başımızdan eksik etmesin, sağlık ve afiyet versin."