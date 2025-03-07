MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? 

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti. Bir süredir gözlerden uzak olan Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin pek çok manipülatif haber sosyal medyada yer aldı, alıyor.

Evinde istirahat ettiği ifade edilen Bahçeli bu hafta da partisinin TBMM'deki grup toplantısını yapmayınca sağlık durumu merak konusu oldu.

Bahçeli'nin sağlık durumu iyi

MHP liderinin sağlık durumuna ilişkin son açıklama Celal Adan’dan geldi. MHP İstanbul İl Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına katılan MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Adan, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Devlet Bahçeli'nin güncel sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaşan Adan, "Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır, sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye, gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir" dedi.