MHP Milletvekili Ersoy partisinden istifa etti

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ersoy, yaptığı açıklamada, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Ersoy, katıldığı bir programda, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz." ifadelerini kullandıktan sonra parti politikalarına aykırı açıklamaları gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği açıklanmıştı.