MHP Milletvekili Zırhlıoğlu: Asgari ücret net olarak açlık sınırının üzerine çıkarılmalı

TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, ülke ekonomisinin gelişmesi için yeni aktif istihdam politikaları geliştirip bunları çalışma hayatına yansıtmak gerektiğini belirterek, "İstihdamın yanında, işe göre insan kültürünü geliştirmek, çalışma esnasında verimliliği artırmak, iş motivasyonunu yüksek tutmak, bireyleri işiyle, iş yeriyle, çalışma arkadaşlarıyla, işverenlerle ve paydaşlarıyla uyumlu kılmak sosyal hizmetin görevleri arasındadır" diye konuştu.

Yılık, "MHP olarak birinci dereceye gelen tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlandırılması, SSK, Bağkur prim ödeme gün sayısı farklarının giderilmesi, ücretlere ilişkin gelir vergisi dilimlerinin yeniden belirlenmesi beklentimizdir. Sosyal güvenlik sisteminde, sigortalılar arasında her bakımdan norm ve standart birliğinin sağlanması, tüm emeklilerin maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi, emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesi ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin yapılması gerektiği görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret net olarak açlık sınırının üzerine çıkarılmalı

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, tüm emeklilerin maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları gözden geçirilerek emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücretin net olarak açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini ifade eden Zırhlıoğlu, asgari ücret konusunda, işçinin, memurun, emeklinin mağdur olmaması için ortak bir noktada buluşulması gerektiğini dile getirdi. Zırhlıoğlu, "MHP olarak asgari refah seviyesinin bir endeks üzerinden hesaplanmasını ve bunun altında gelir elde eden her aileye asgari gelir desteği verilmesini öneriyoruz" dedi.