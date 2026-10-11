Google Haberler

MHP milletvekilinin bulunduğu konvoyda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta MHP Milletvekili Zuhal Karakoç ile İl Başkanı Mansur Metehan'ın bulunduğu konvoyda kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında milletvekili Karakoç'un da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
MHP milletvekilinin bulunduğu konvoyda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kazada yaralananlar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar