MHP ve DEM Parti bayramlaştı: 'Terörsüz Türkiye' vurgusu öne çıktı
Kurban Bayramı'nın ikinci günü DEM Parti ve MHP arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. Görüşmelerde terörsüz Türkiye ve toplumsal kararlılık mesajları öne çıktı.
Bayramlaşma ziyaretlerinin ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi oldu. DEM Parti heyeti, sabah saatlerinde MHP’yi ziyaret ederek partililerle bayramlaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada karşılıklı iyi dilekler iletildi.
MHP heyeti görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, sürecin olumlu ilerlediğine dikkat çekerek, “Süreç güzel bir şekilde ilerliyor. Devletin geleceğinde kararlılık lazım” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, toplumsal barışa yönelik her adımda devlet aklının ve kararlılığın önemine vurgu yapıldı.
Demli çay şakası
Buluşmaya 'demli çay' şakası damga vurdu. Dem Parti'den gelen çay ve kahve ikramına MHP'li Sadir Durmaz "Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem, yanlış anlaşılacak." diyerek yanıt verdi.
DEM Parti heyeti, Ramazan Bayramı'nda da MHP’yi ziyaret etmiş, ardından MHP heyeti de DEM Parti Genel Merkezi’ne iade-i ziyarette bulunmuştu.