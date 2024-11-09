MHP yöneticisi, anayasalarını anlattı: Başkan yardımcısı da seçimle gelecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Kırklareli Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" programında yaptığı konuşmada, amaçlarının milli ve manevi değerleri korumak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin anayasa değişikliğine ihtiyacının olduğunu dile getiren Yıldız, anayasanın zaman içerisinde 19 defa değişikliğe uğradığını, üzerinde 184 önemli değişiklik yapıldığını ancak darbe ruhunun anayasadan çıkarılmadığını ifade etti.

Anayasanın bir bütünlük içerisinde olmadığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu: "Hem sistematiği bozuldu bu değişikliklerle hem dili bozuldu. Ben iki dönemdir milletvekilliği yapıyorum, yani ikinci yeminimi yaptım. Bir milletvekili yemininin içerisinde 11 defa 've' var. Yani bir paragraflık metinde 11 've' var, anlamı bozulmuş. Aklına gelen 've' diye şeyler yüklemiş. Onun için bu anayasanın değişmesi lazım. Biz etrafımıza, topluma Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik 100. yıldaki anayasayı anlatmak zorundayız. Türkiye'nin yepyeni, sivil, geniş katılımlı, herkesi kucaklayan, milli ve manevi değerlerimizi kucaklamış, kavramış, gerekçeleriyle de Türkiye gerçeklerini yakalamış bir anayasaya ihtiyacı var. Bu anayasayı sayın Genel Başkanımız 2 Şubat 2021'de kamuoyuyla paylaştı. Bütün teferruatlar anlatıldı."

'Başkan yardımcısı da seçimle gelecek'

Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanını halkın doğrudan seçtiğini ancak muhalefetin cumhurbaşkanını halkın seçemeyeceğini söylediğini belirtti.

Muhalefetin bu tutumuyla Türk halkına güvenmediğini dile getiren Yıldız, "Bunu bile anlatabilsek, bunların milletten, halkın iradesinden ne anladığı ortaya çıkar. Bizim hazırladığımız anayasada başkanın yanındaki başkan yardımcısı da seçimle gelecek, hükümet programı meclise sunulacak. Liyakat kurumu anayasal güvenceye kavuşacak. Yine çok tartışılan Anayasa Mahkemesine de bu kadar görev fazla geliyor, yeni bir görev tanımı yapılacak." ifadelerini kullandı.