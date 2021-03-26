MHP'de 'A takımı' belirlendi

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ortak toplantısında Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi.

MHP'nin "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" sloganıyla 18 Mart Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda yapılan 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda delegeler tarafından belirlenen ve 75 üyeden oluşan MYK bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilen MYK'da yapılan seçimle 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı belli oldu.

Buna göre, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Feti Yıldız seçildi.

Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Kalaycı seçilirken Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu oldu. Parti Genel Sekreterliği görevini ise İsmet Büyükataman yürütecek.

Başkanlık Divanı'nda yer alan diğer isimler şöyle:

"Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan."