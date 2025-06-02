MHP'de bayramlaşma programı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kurban Bayramı'nda gerçekleştireceği bayramlaşma takvimi belli oldu. Bayramın ikinci günü gerçekleşecek program kapsamında, MHP'yi ziyaret edecek siyasi parti heyetlerini kabul edecek isimler belirlendi.

Parti binasında ziyaretleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK Üyesi ve Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ile MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir karşılayacak.

MHP’nin diğer siyasi partilere gerçekleştireceği bayramlaşma ziyaretlerinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal görev alacak.

Bayramlaşma saat 09.00’da başlayacak

Bayramlaşma trafiği saat 09.00’da Demokratik Sol Parti (DSP) heyetinin ziyaretiyle başlayacak. Ardından saat 09.25’te DEM Parti, 09.50’de ise AK Parti heyeti MHP’yi ziyaret edecek. Gün boyunca Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin de ziyarette bulunması bekleniyor.

Aynı saat dilimlerinde, MHP heyeti de söz konusu partilere bayramlaşma ziyareti gerçekleştirecek.