MHP'den '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitingi

ANKARA (DÜNYA) - MHP, 2023 seçimlerine giderken saha çalışmalarına hız kazandırdı. 29 Temmuz tarihinden itibaren “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantılarını yeniden başlatacak olan MHP, 4 Eylül’de Sivas’ta “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı açık hava toplantısı yapacak.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, MHP’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü olan 2023’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bütün imkan ve inancıyla hazırlandığı kaydedildi. Bu kapsamda, 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantılarının yeniden başlayacağı belirtilerek, “ 4 Eylül 2022 tarihinden itibaren, Sivas Kongresi’nin ruhuyla, yine Sivas ilimiz merkez olmak suretiyle Amasya. Tokat, Çorum, Yozgat il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılımıyla “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net “ temalı açık hava toplantılarının ilki düzenlenecektir” denildi.