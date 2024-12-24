MHP'den AK Parti'ye Suriye desteği: PKK'nın 'paketlenmesi' hararetle teşvik edilecek

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin Türkiye destekli gruplar tarafından devrilmesinin ardından gözler ülkedenin doğusundaki terör örgütü PKK/YPG yapılanmasına çevrildi. Hem Suriye merkezi hükümeti hem de Türkiye, ülkede YPG varlığının sona erdirileceğini söylüyor. Suriye Milli Ordusu da ülkenin kuzeyinde zaman zaman YPG'yle çatışmalarını sürdürüyor.

MHP, Türkiye'nin olası harekatına destek mesajı yayınladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün yazılı açıklamasında Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

MHP'li Yalçın, Türkiye'nin bölgede dengeleri kökünden değiştirdiğini, Suriye hamlesinin bölgesel olduğu kadar küresel bağlamda da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

MHP'li siyasetçi, 'Türkiye'nin sadece Ortadoğu'da değil, Doğu Akdeniz'den Afrika'ya, Kafkaslardan Balkanlar'a, Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş coğrafyada etkili bir yumuşak güç olarak zuhur ettiğini' kaydetti.

Yalçın, şunları kaydetti: "Bütün siyasi partilere düşen görev, Türkiye'nin icra ettiği bu küresel işleve katkıda bulunmaktır. MHP, Suriye meselesi başta olmak üzere dış politikada hükümetin attığı bütün müspet adımlara destek vermeye devam edecektir. Özellikle çeşitli kisveler altında Suriye'de faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK'nın, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin güvenlik öncelikleri çerçevesinde, kamilen 'paketlenmesi' hususundaki her girişim hararetle teşvik edilecektir."