MHP'den Alparslan Türkeş'in kabrine bayram ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her bayram gelenek haline gelen partinin kurucu başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını bu bayram istirahatte olduğu için ziyaret edemedi.

Türkeş’in kabrine ziyaret

Bahçeli olmasa da MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Zühal Topcu ile Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Türkeş’in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Öte yandan MHP'nin resmi sosyal medya hesabından Bahçeli'nin son dönemdeki olaylar ve gelişmeler üzerine bir yazı kaleme aldığı, yazının da 31 Mart Pazartesi günü yayımlanacağı açıkladı.

MHP 6 Şubat'ta, 77 yaşındaki Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiğini, 9 Şubat'ta da durumunun iyi olduğunu ve hızla iyileşme sürecine girdiğini duyurmuştu.