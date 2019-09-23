MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

23 Eylül 2019

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak, "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.

Yalçın, "Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır. Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu açıklamayı, hastane başhekimliği daha geniş bir şekilde ilerleyen yapacaktır. Genel Başkanımızın durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır. Hastaneye intikalinden itibaren Genel Başkanımız kendisinde. Herhangi bir problem yok. Şu an için istirahat ediyor. Tetkiklerin de çoğu yapıldı. Herhangi bir problem yok” ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan açıklamada da, Bahçeli'nin tansiyon ve şeker için rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye gittiği belirtildi.