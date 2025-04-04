MHP'den Devlet Bahçeli'nin mesaisine ilişkin açıklama
MHP'nin sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin parti genel merkezindeki mesaisine başladığı belirtilerek, fotoğraf paylaşıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.
Yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, Bahçeli'nin makam odasında çekilen fotoğrafına da yer verildi.
Geçirdiği kalp operasyonun ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktan Devlet Bahçeli, partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 28. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mezarına ziyarette bulunmuştu.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır.— MHP (@MHP_Bilgi) April 4, 2025
Allah başımızdan eksik etmesin. pic.twitter.com/nfXbPRg4SH