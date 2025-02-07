MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin son açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısını bu hafta yapmadı. Grup toplantısının yapılmaması nedeniyle kulislerde “Bahçeli hastalandı mı” sorusu dolaşmaya başladı.

Önceki gün gece saatlerinde Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddia MHP tarafından yalanlandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin, öksürüğünün geçmemesi üzerine doktorların ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Yalçın "Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir" ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ise Bahçeli’nin planlanan bazı tetkikler için ve check-up yatırmak üzere hastaneye gittiğini duyurdu.

Kalp kapakçığı değişen Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

MHP’den dün yapılan yazılı açıklamada ise Bahçeli’nin başarılı bir cerrahi müdahale ile kalp kapakçının değiştiği bilgisi verildi.

MHP’den gelen açıklamada Bahçeli’nin sağlık durumunun “Son derece iyi ve stabil olduğu” belirtildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul imzası taşıyan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'ne yatırılmıştır.

* Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

* Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir.