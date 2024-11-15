MHP’den dikkat çeken 4. ‘Vakit tamam’ paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), sosyal medya platformlarında "Vakit Tamam" sloganıyla dikkat çeken paylaşımlarını sürdürüyor. Partinin "Vakit Tamam" başlıklı dördüncü paylaşımı, bu kez "kardeşlik" temasına odaklandı. Paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; VAKİT TAMAMDIR SÖZ KONUSU VATANDIR" ifadesiyle Türkiye'nin milli birlik ve kardeşlik ruhuna vurgu yapıldı.

MHP'nin "Vakit Tamam" serisindeki ilk paylaşımı, 12 Kasım Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yer aldığı bir video ile yapılmıştı. Videoda, Bahçeli’nin “Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi” ifadeleri yer almış ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Serinin ikinci paylaşımında ise "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" denilerek terörle mücadeleye yönelik güçlü bir mesaj verilmişti.