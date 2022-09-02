MHP'den Kılıçdaroğlu'na: Bağımsız yargıya müdahale edeceğini itiraf etmektedir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin konuşmasının Millet İttifakı ortaklarının ayarlarını bozduğunu savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıları görevlerine geri getireceğiz." diyerek kendisini yargının yerine koyduğunu öne süren Büyükataman, "FETÖ militanlarına umut vermiştir. Yine aynı Kılıçdaroğlu 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala'yı serbest bırakacağız.' diyerek bağımsız yargıya müdahale edeceğini itiraf etmektedir." ifadesini kullandı.

Büyükataman ayrıca, Türkiye'nin verdiği beka mücadelesinin CHP'nin umurunda olmadığını iddia etti.

Özhaseki'den tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ile hayırsever iş birliğiyle yaptırılacak Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Törenin ardından bir basın mensubunun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında KHK'lıların geri dönmesi için bir talimat vereceğini söyledi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Özhaseki, şunları söyledi: "Bazen nasıl oluyorsa mahkemelere emir veriyor, istediğini tutuklattırıyor. İstediği gazeteleri kapattırıyor adamları. İşte bir genel başkan yardımcısı çıkıyor, İHA'lara, SİHA'lara ağza gelmedik laflar söylüyor. 'Eski JİTEM oldu bunlar.' diyor ama Kılıçdaroğlu ziyarete gidiyor. Ondan sonra da 'KHK'lıların hepsini işe başlatacağız.' diye bir laf. Peki ben Türk milletine soruyorum: FETÖ'cü olduğu tescillenmiş, kesin belgeli ve mahkeme kararıyla da karar altına alınmış insanlara F-16'larımızı, uçaklarımızı teslim edelim mi yeniden bizleri bombalasınlar diye? Yeniden o polislere teslim edelim mi silahları, bizi vursunlar diye? Yapalım mı bunu? Yeniden hakimleri iş başına getirelim, FETÖ'cü hakimleri de onun bunun, fakir fukaranın canını yaksınlar diye. Sonra ona buna ceza yağdırsınlar diye. Yine o adamları iş başına getirip çocuklarımızın sorularının çalınmasına evet mi diyelim? El insaf. Allah böyle bir tehlikeden korusun Türkiye'yi."

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuk olduğu bir televizyon programında, "KHK ile atmışsınız mahkemeye gitmiş, mahkemede beraat etmiş, Anayasa Mahkemesine gitmiş beraat etmiş. Ama ara bir kurul var, 'Hayır ben seni başlatmayacağım' diyor. Niye başlatmıyorsun kardeşim? Biz başlatacağız. Mahkum olanlar var, gerçekten bir terör olayından ötürü mahkum olmuş, hapse girmişse zaten biz onu göreve istesek de iade edemeyiz. Bunlarda akıl yok. Benim söylediğim ayrı, onlar olayı başka yere çekiyor. FETÖ ile kucak kucağa yatan sizdiniz, aynı tel üzerinde cambazlık yapan sizdiniz, her türlü rezaleti yapan sizdiniz, onların talimatı altında görev yapan sizdiniz, suçlanan Kılıçdaroğlu oluyor." ifadelerini kullanmıştı.