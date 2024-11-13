MHP'den Manisa'daki 'meydan ismi' gerilimini azaltmaya yönelik açıklama

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesinden sonra çıkan olaylara son noktayı koyacak bir açıklamada bulundu.

Belediye Meclisi'nin aldığı kararı destekliyoruz

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Atatürk'ün manevi hatıralarını yaşatmak ve fikirlerine vazgeçmeyen bir iradeyle sahip çıkmanın her Türk evladının vazifesi olduğunu vurgulayan Büyükataman, şöyle devam etti: "Milliyetçi Hareket Partisi, Atatürk'ün hatıralarına hürmet ve özlem, fikirlerine ve kutlu mirasına tartışmasız bir sadakatle bağlıdır ve son nefese kadar bağlılığını sürdürecektir. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısında alınan kararla Salihli'de bulunan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesini bu anlamda yerinde buluyoruz. Atatürk'ün adının geçtiği hiçbir tartışmaya mahal vermediğimizi ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adının yaşatılması konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyor, belediye meclisinin aldığı kararı destekliyoruz."

MHP daima Atatürk'ün tarafında...

"Atatürk'ün tüm hatıralarına sırt çeviren, fikirlerinden kopan, partisinin kuruluş ayarlarını terk eden' bir zihniyetin MHP üzerinden yaptığı kurnaz siyaseti gördüklerini ifade eden Büyükataman, 'Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir zaman Atatürk ile ilgili maksatlı ve istismar kokan tartışmaların içerisinde olmayacak ve Mustafa Kemal Atatürk ismine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Çünkü Atatürk demek Türkiye demektir. Onun fikirleri ve hatıraları bize emanettir" değerlendirmesinde bulunan Büyükataman: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman desteklemektedir. Dolayısıyla Manisa Salihli'de bulunan meydana Atatürk Kent Meydanı ismi verilmesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve bizleri memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.