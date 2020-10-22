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MHP'den Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama

Milliyetçi Hareket Partisi, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam edildiği açıkladı.

MHP'den Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama
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Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP), eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam edildiği belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi ricasında bulunuldu.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sn. Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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