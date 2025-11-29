MHP'den 'Papa 14. Leo' açıklaması: Rahatsızlığa yol açtı

Türkiye’ye ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, İznik’te 1. İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı kapsamında düzenlenen ayine katılmasının ardından İstanbul’a döndü. Papa’nın sabah programında Sultanahmet Camisi ve Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi yer aldı. Papa burada kilise temsilcileri ve çeşitli Hristiyan cemaatlerle bir araya geldi.

Ziyaret gündemde geniş yer bulurken, Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Papa’nın programına ve İznik’te yapılan törene yönelik eleştirilerde bulundu.

"Bir tür şova dönüşmüştür"

Yalçın açıklamasında, "Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır"

İznik’te gerçekleştirilen tarihi Konsil’in canlandırılmasına da tepki gösteren Yalçın, "Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır" dedi.

MHP cephesinden yapılan açıklamada ayrıca, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin ATV’de yayınlanan “Kuruluş Orhan” dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak diziye dair görüşlerini paylaştığı da belirtildi. Yalçın, Bahçeli’nin diziyi “Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma” olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Açıklamada, Bahçeli’nin diziyi “milletin hassasiyetle ve ilgiyle takip etmesi gerektiğini” ifade ettiği de aktarıldı.