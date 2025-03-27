MHP'den tarih geldi! Devlet Bahçeli mesaiye ne zaman başlayacak?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, katıldığı bir canlı yayın programında Bahçeli’nin Ramazan Bayramı sonrası mesaisine döneceğini duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin son açıklama, partinin üst düzey yetkililerinden geldi. Bahçeli’nin kalp kapakçığı ameliyatı sonrası istirahat sürecinde olduğu ve Ramazan Bayramı sonrasında mesaisine döneceği duyuruldu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par’a yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, inşallah bayram sonrasında mesaisine başlayacak" şeklinde konuştu.